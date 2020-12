Arte com mão portuense: "Little Badger" é um sonho tornado realidade 

Marta Neves Hoje às 09:38 Facebook

O portuense Tiago Geraldes acaba de lançar marca de artigos de moda e ilustração com Daniela Matos, e homenageia o pai.



Ainda Tiago Geraldes, 27 anos, andava a estudar no Secundário, na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, quando, pela primeira vez, teve a ideia de criar uma marca. Projeto que andou a ganhar forma todos estes anos e que acabou de ver a luz do dia.

A "Little Badger" é uma marca portuguesa com ilustrações impressas em t-shirts e sweatshirts unissexo, cujos materiais são amigos do ambiente, e desenhos originais, tudo da autoria de Tiago Geraldes. Mas, mais do que isso, o projeto que Tiago desenvolveu com a ajuda da namorada, Daniela Matos - uma vez que ela é responsável pelo design e fotografia -, é acima de tudo "um sonho tornado realidade".

Para trás, o artista, que é licenciado em Belas-Artes, deixou o trabalho como lojista, dedicando-se a um estúdio de tatuagens e ao projeto da marca. Daniela conta que "foi a partir dos desenhos que o Tiago sempre foi fazendo em cadernos de bolso e, mais tarde, nas tatuagens, que os amigos começaram a dizer: "porque não criar a marca?"".

Do papel à prática, a personagem do "Little Badger" ("Texuguinho") ganhou forma. Além disso, o nome da própria marca é uma homenagem que Tiago faz ao pai, falecido há três anos. "Como em pequeno era muito gordinho ele chamava-me texuguinho e o nome ficou", contou, emocionado.

Materiais reciclados

Tendo consciência que "a indústria da moda é das mais poluentes", Tiago fez questão de desenvolver a marca com peças de roupa "com algodão 100% orgânico". "Também as impressões são feitas em papel reciclado", referiu.

E como sonhos são faltam, no futuro, o artista gostava de ver a marca associada a peças de cerâmica e de joalharia.

Por enquanto, a coleção da marca só está à venda online em: www.little-badger.com.