Artigos para a praia ocupam Circunvalação

Há mais de 50 anos que vendedores usam corredor central da estrada que acaba na praia de Matosinhos para vender pára-ventos e guarda-sóis. Muitos param até para comprar melão.

Há anos que se anunciam projetos de requalificação para a centenária via que serve de fronteira entre o Porto e os concelhos de Matosinhos, Maia e Gondomar. Já neste século, falou-se em transformar os 16 quilómetros da Estrada da Circunvalação, oficialmente designada EN12, num bulevar, numa alameda urbana, sem a conhecida pressão automóvel. Os anos vão passando e novas ideias são anunciadas por autarcas sem que os projetos saltem do papel. A estrada continua como ela é, com muito trânsito e, por estes dias de verão, a tradição cumpre-se, com vendedores de cadeiras, de pára-ventos, guarda-sóis e de melões a ocupar o pouco cuidado separador central.

Clara Ferreira vende lenha durante o inverno e, nos meses de julho e agosto, sai da loja e ocupa o separador central da Circunvalação na zona de Aldoar, a escassos metros da rotunda da anémona.