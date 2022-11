Árvore cai em cima de carro nos Clérigos e desvia o trânsito

João Nogueira Hoje às 20:37, atualizado às 22:05 Facebook

Uma árvore caiu de cima de um carro, na tarde desta quarta-feira, na rua do Doutor Ferreira da Silva, em frente à Torre dos Clérigos, no Porto, fazendo um ferido.

De acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto, o alerta foi acionado pelas 19.20 horas, e a "árvore terá caído em cima do carro". Segundo a mesma fonte, "a queda da árvore também danificou os fios condutores do elétrico turístico que passa no local". Uma pessoa ficou ferida.

Os Sapadores Bombeiros do Porto estão no local com uma equipa de cinco elementos para proceder à retirada da árvore e acrescentam que o trânsito está a ser desviado pela rua das Carmelitas.