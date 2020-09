Árvore de grande porte caiu sobre viatura na marginal do Freixo

RP Hoje às 22:41 Facebook

Uma árvore de grande porte caiu, este sábado à noite, em cima de uma viatura passava na rotunda perto do Museu da Imprensa, na zona do Freixo, no Porto. Não há feridos a registar.

A árvore caiu, cerca das 20.15 horas, sobre um Skoda, onde seguia um casal, de 63 e 66 anos, residente em Rio Tinto, que escapou ileso ao incidente.

Perto encontrava-se um carro parado, cujo condutor estava a mudar o pneu, e que por pouco não foi atingido.

No local estão os Sapadores do Porto, a Proteção Civil e a PSP, que se encontra a regular o trânsito que está muito condicionado.