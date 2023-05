Árvores vandalizadas no Porto com "intenção de matar"

Pelo menos 19 árvores e arbustos classificados da Avenida Montevideu, na zona da Foz, Porto, foram esta sexta-feira encontradas com "furos de grande dimensão".

Não se sabe quando aconteceu, nem quem o praticou, mas o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, não tem dúvidas que o Município foi alvo de "uma atitude criminosa".

"Detetamos algo que é inclassificável, que só pode ser vista como uma atitude criminosa, de alguém que anda a tentar matar as árvores e arbustos que existem na Avenida Montevideu, fazendo furos e colocando uma substância, que provavelmente será um pesticida ou algo que afetará as árvores, acabando por as matar", contou ao JN o também vereador responsável pelo pelouro do Ambiente, referindo que a situação já foi comunicada à Polícia, para proceder à devida investigação.

No Facebook, também o presidente, Rui Moreira, mostrou-se "muito preocupado", apelando "a todos os portuenses que possam ter alguma informação relevante que não deixem de a reportar às entidades competentes".

Árvores serão substituídas

Em causa estão árvores classificadas da espécie "metrosideros", "na frente marítima do Porto, muito conhecida pela sua vegetação", reforçou o autarca, ciente que este ato foi cometido por "uma pessoa que sabia o que estava a fazer".

Desconhecendo por agora quantas árvores não terão solução, uma vez que está a ainda a "ser feito um levantamento", Filipe Araújo garante que as que morrerem "serão substituídas".