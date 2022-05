"As Famílias do século XXI" em debate no Porto

JN Hoje às 18:48 Facebook

"Reforçar os vínculos familiares, o amor e curar as feridas destes tempos" são os grandes objetivos do Fórum das Famílias, promovido este sábado pelo Centro de Reflexão e Encontro Universitário.

Numa altura em que o mundo enfrenta enormes desafios, em plena mudança causada pela pandemia e pela guerra na Europa, as famílias portuguesas também estão em transformação. Vale a pena refletir sobre o seu papel.

A cidade do Porto vai acolher, assim, já este sábado, 14 de maio, o Fórum das Famílias, organizado pelo Centro de Reflexão e Encontro Universitário, instituição portuense cuja missão é servir os jovens universitários e as famílias, promovendo a reflexão e o diálogo. "As Famílias do século XXI: perspetivas de desafios" é o tema da iniciativa, que visa, segundo explica a organização, "reforçar os vínculos familiares, o amor e curar as feridas destes tempos".

"Estes encontros não são para pensar a família perfeita. Como diz o Papa Francisco, a realidade é mais importante do que a ideia, por isso, é importante fazer uma reflexão prática e profunda sobre o contexto em que as famílias portuguesas se encontram. É urgente pensar as dificuldades de comunicação num tempo de comunicações globais; o uso da tecnologia em casa, a gestão de tempo e as famílias ocupadas. É essencial refletir sobre o cuidado dos mais velhos, sobre a parentalidade e a sexualidade, sobre famílias divididas e famílias reconstituídas, famílias numerosas e famílias exíguas", detalha a instituição.

"Como podemos construir famílias dialogantes e pacíficas, orientadas para o bem comum, com sentido de comunidade, solidariedade, diversidade e de cuidado mútuo e do planeta? A resposta a esta pergunta será uma questão de Vida - não de sobrevivência - das famílias no século XXI", acrescenta o centro de reflexão, reforçando a necessidade destes encontros "para pensar nas famílias como um todo".