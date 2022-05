As grandes avenidas de compras pelo Mundo

Paulo Lourenço Hoje às 10:36 Facebook

Um pouco por todo o Mundo, as cidades têm avenidas dedicadas ao consumo, onde se juntam muitas das melhores marcas.

campos elísios/paris/frança

Bulgari, Louis Vuitton, Christian Dior, Hugo Boss, ou Chanel. São marcas como estas que mantêm os Campos Elísios no pódio das avenidas mais glamorosas e mais caras da Europa. Ali mesmo, no coração da capital da moda, só as bolsas mais bem recheadas podem ir em busca das últimas tendências da mais alta costura. Desde 2019, aquela artéria conta ainda com um "reforço" sonante: as Galerias Lafayette, grupo empresarial cujas origens remontam a 1895, quando dois primos inauguraram a primeira loja na capital francesa.