As lojas do Porto que têm o sabor do Mundo

Cidade tem várias mercearias com produtos específicos de países que fazem as delícias dos imigrantes, mas também dos portugueses.

É uma autêntica viagem pelo Mundo aquela que se pode fazer sem sair do Porto. Com o cheiro intenso do açafrão-da-índia, passando por descobertas agridoces da Europa de Leste, pelos picantes de África e terminando nas tentações doces e salgadas do Brasil, em que o melhor é nem pensar nas calorias. Estabelecimentos cujo público dominante são os imigrantes, que procuram matar saudades dos sabores de casa, mas também os portugueses, muitos dos quais reféns das memórias dos tempos em que procuraram uma vida melhor lá fora.

1. Amália Beauty - Filhas à frente de negócios da mãe