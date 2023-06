As melhores fotos do navio-escola Sagres: "É uma emoção. Tema e dia foram inspiradores"

JN Hoje às 11:28 Facebook

Premiada pela melhor foto, Maria Helena Jesus compara a imagem à poesia. Autarca do Porto, Rui Moreira, destaca a grande adesão.

Entre 800 imagens, Maria Helena Jesus arrebatou o primeiro lugar. Por ocasião da presença do navio-escola Sagres na Ribeira, no Porto, os apaixonados pela fotografia foram desafiados a participar no concurso lançado pelo "Jornal de Notícias" e pela Câmara do Porto, integrado na Semana da Marinha. A participação foi farta e o júri elogiou os conteúdos, levando a que os prémios, que inicialmente eram três, passassem a ser quatro.

Acompanhada pela filha, Maria Helena Jesus, de Gaia, conseguiu o melhor retrato. "É uma emoção ter sido distinguida. O tema e o dia foram inspiradores. Para mim, as fotos são uma espécie de poema", diz, feliz da vida.

Além do navio-escola Sagres, os trabalhos podiam conter, à escolha, a fragata D. Francisco de Almeida ou o navio-patrulha Sines, que também ajudaram a alindar o rio Douro e a atrair milhares de pessoas à zona ribeirinha.

Apesar de serem três as hipóteses, foi o majestoso e histórico Sagres que concentrou as atenções. Na seleção para o pódio, o navio-escola está sempre presente. Para o segundo lugar foi escolhida a obra de Bruno Pinto. Este portuense deixou passar o pôr do sol para "aproveitar a silhueta da cidade e a iluminação no rio, enquadradas pela Ponte Luís I". A aposta resultou.

Tática diferente adotou Vítor Carvalho, nascido na Ribeira e arquiteto de profissão. Fez-se cedo à estrada e posicionou-se no tabuleiro inferior da ponte, antes das seis da manhã. Mesmo havendo nevoeiro, contaria com a neblina como aliada. A cidade estava ainda silenciosa e conseguiu o efeito pretendido, tirando partido das "luzes que iluminavam o Sagres". Arrecadou o 3.º lugar. A par posicionou-se Eugénio Leite, ex-bancário e também do Porto. A sua fotografia "ilustra a celebração" que marcou os dias da Marinha. Não faltam a embarcação rainha e a Luís I, em ambiente noturno, mas o apontamento do "brinde de um casal japonês" a festejar o evento confere-lhe um cariz especial.

Saber receber

Para o autarca Rui Moreira, a organização "não deixa dúvidas da capacidade que o Porto tem para receber eventos públicos desta envergadura". Destaca "a relação muito especial da cidade com o rio e o oceano". Sublinha que "as pessoas reconhecem na Marinha uma instituição de grande credibilidade e competência, o que ajuda a explicar a grande adesão". Moreira confessa "também ter aproveitado" para fotografar o Sagres. "Enquanto homem do mar e entusiasta da fotografia, devo dizer que este concurso me agradou de modo particular. As melhores "chapas" deixaram-me impressionado", acentua.

Os lugares do pódio terão direito a prémios monetários de 1000, 500 e 250 euros, respetivamente. A autarquia editará um livro com os melhores retratos.