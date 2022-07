As outras missões da GNR têm cães, cavalos e música

Estão sempre fardados, sigla GNR ao peito, mas podem ajudar a realizar sonhos, ensinar equitação, apoiar idosos que conhecem pelo nome, dar concertos para plateias cheias ou em instituições sociais, fazer terapias com crianças e jovens e construir com eles laços de amizade e confiança, organizar ações solidárias... Vestir a farda da GNR passou a ser mais do que servir uma força de segurança e no Porto, de guardas a oficiais, não falta quem faça desta uma missão para todos.

Terapia "já vale a pena só pela alegria deles"

É felicidade em estado puro: se Patrícia vibra com a égua Elis, ainda que tenha de cumprir os exercícios de hipoterapia que o fisioterapeuta lhe pede, é em êxtase que a jovem utente da Misericórdia do Porto abraça o dócil Pepper, um pachorrento golden retriever de nove anos que está vocacionado em exclusivo para a cinoterapia, outra das valências terapêuticas disponibilizadas pelo Comando do Porto da GNR à comunidade.