As redes sociais são as novas ruas para ver as obras do metro do Porto

Param, espreitam e alguns mantêm-se alguns minutos a assistir aos trabalhos como se de um espetáculo se tratasse. O fenómeno não é novo e a reação é quase sempre a mesma entre quem passa pelas obras do metro do Porto.

Mas hoje, mesmo quando voltam para casa, há uma nova ferramenta que permite aos mirones não perder pitada das empreitadas. Através do Facebook e do Instagram, a Metro do Porto mantém os passageiros a par dos progressos da construção da Linha Rosa, no Porto, e do prolongamento da Linha Amarela, de Santo Ovídio até Vila d'Este, em Gaia.

A publicação mais "famosa" até agora, logo a seguir às fotografias dos novos veículos, é a do viaduto de Santo Ovídio até à futura estação de Manuel Leão, no Facebook: com 1,5 mil gostos, o alcance foi de 125 666 pessoas. A interação com os cibernautas é tal que a empresa até esclarece dúvidas deixadas na caixa de comentários na própria publicação, quase como num "fórum", ou por mensagem privada. Os episódios assemelham-se aos vividos em 1999, com a construção da primeira fase.