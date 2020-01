Saiba os pontos negros do trânsito no Porto à hora de ponta

Hoje às 19:21 Facebook

Está difícil circular de automóvel em várias artérias da cidade do Porto, esta quinta-feira à tarde, dia em que um acidente com um camião na VCI obrigou ao corte de trânsito durante quase quatro horas.

Via de Cintura Interna

Na Via de Cintura Interna (VCI), a circulação continua a fazer-se com dificuldade. Na rotunda da Boavista e em todas as ruas perpendiculares - Avenida da Boavista, Avenida de França, Rua 5 de Outubro, Rua da Nossa Senhora de Fátima, Rua Gonçalo Sampaio e Rua Júlio Dinis - o trânsito está parado ou intenso. Na mesma zona, também a Rua de Pedro Hispano e a Avenida do Bessa estão cortadas ao trânsito.

Circunvalação e centro do Porto

Na Circunvalação, perto do Parque da Cidade e antes da rotunda AEP, também há grandes condicionamentos. Constituição, Serpa Pinto, Damião de Góis, Gonçalo Cristóvão e Camões são outras ruas a evitar esta quinta-feira à tarde.

Marginal

Na zona da marginal, a Rua do Ouro e a Rua da Restauração também têm o trânsito parado.

Confira no mapa abaixo as ruas em que o trânsito está parado ou a circular de forma condicionada.