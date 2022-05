As ruas do Porto que vão estar cortadas por causa do Rali de Portugal

JN Hoje às 21:10 Facebook

Rali de Portugal vai condicionar o trânsito no Porto. A "Porto Super Special Stage" está marcada para as 19 horas de sábado e o percurso de 3,3 quilómetros, na Foz do Douro, será semelhante ao das edições anteriores.

Os condicionamentos ao trânsito começaram já no início deste mês, em particular na Avenida de D. Carlos I, na Rua de D. Luís Filipe e na Esplanada do Castelo, e vão prolongar-se até dia 27.

Os cortes começaram nos dias 14 e 16. De acordo com a página oficial da Câmara do Porto, foram cortadas as vias da Avenida de D. Carlos I, da Rua de D. Luís Filipe e da Esplanada do Castelo (entre a Rua do Passeio Alegre e a Avenida de D. Carlos I). Esta semana, as restrições de circulação e de estacionamento estendem-se do Jardim do Calém até à Rotunda da Boavista.

A Câmara do Porto aconselha à utilização de transporte público, tanto dos elétricos 1 e 18 como das linhas da STCP (200, 203, 204, 207, 500, 502) a partir de vários pontos da cidade.

Condicionamentos

9 a 27 de maio

- Avenida de D. Carlos I, no lado sul do troço compreendido entre a Avenida do Coronel Raúl Peres e a Rua de D. Luís Filipe;

- Rua de D. Luís Filipe, no lado nascente;

- Esplanada do Castelo, no lado sul, numa extensão de 50 metros para poente desde a Rua de D. Luís Filipe, (por motivo de deslocação de paragem de transporte público de passageiros).

14 a 27 de maio

- Avenida de D. Carlos I, no lado norte do troço compreendido entre a Avenida do Coronel Raúl Peres e a Rua de D. Luís Filipe;

- Esplanada do Castelo, exceto arruamento norte.

Ciclovia

- Do dia 9 ao dia 27 de maio a ciclovia terá o seu início/fim no cruzamento da Rua de Raúl Peres com a Avenida de D. Carlos I.

- No dia 21 de maio (dia da prova) e no dia 22 de maio (entre as 0 e as 6 horas) a ciclovia ficará sujeita às condicionantes impostas aos restantes meios de transporte.