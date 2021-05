Assembleia Municipal aprova reforço de três milhões para apoio ao arrendamento

Miguel Amorim Hoje às 02:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia Municipal do Porto, reunida esta segunda-feira à noite em sessão extraordinária, aprovou a dotação adicional de três milhões de euros para o programa "Porto Solidário", visando o apoio no pagamento das rendas habitacionais.

Sem votos contra, ainda assim a proposta não deixou de merecer reparos. Artur Ribeiro, da CDU, antecipou que "a situação vai piorar" e questionou o Executivo sobre se "este reforço serve para abrir novas candidaturas este ano". Apesar do voto favorável, Pedro Lourenço, do BE, considerou que "este tipo de programas são meros paliativos". Também Bebiana Cunha, do PAN, chamou a atenção para a "crise sanitária", como uma das consequências da pandemia.

Na resposta a Artur Ribeiro, o presidente da Câmara, Rui Moreira, respondeu afirmativamente. Confirmou o investimento de três milhões de euros e adiantou que está a ser "avaliada a possibilidade de aumentar o programa". Salientou que, desde 2014, já foram apoiadas mais de 4000 famílias e lembrou que o "Porto Solidário" fazia parte da lista de propostas quando se candidatou em 2013.

Mais reparos mereceu a proposta relativa à aprovação de "compromissos plurianuais da Domus Social", que têm a ver com a reabilitação do edificado municipal. O comunista Artur Ribeiro admitiu que tem havido obra, mas considerou que "não tem sido bem feita". Falou em "atrasos", questionou a "boa qualidade dos materiais" e pediu "mais acompanhamento e fiscalização".

Para o deputado municipal da CDU "alguma coisa está mal", pois após as obras os moradores queixam-se de problemas de humidade. "As pessoas queixam-se e com razão", acentuou. Também Pedro Lourenço confirmou que "chegam queixas" nesse sentido aos bloquistas. Adiantou que o partido iria abster-se, mas prometeu manter-se "vigilante". A proposta foi aprovada, tendo a CDU optado pela abstenção.

Rui Moreira atribuiu as queixas sobre a humidade nas casas a "problemas de condensação" e às "baixas temperaturas no inverno". Generalizando, referiu que Portugal padece da chaga da "pobreza energética", que condiciona hábitos e reflete-se nas habitações. Observou, ainda, que a Autarquia tem detetado casos de "obras ilegais", que depois afetam os vizinhos.

Em concreto, sobre o bairro da Pasteleira, onde há quem viva no rés-do-chão e não queira abdicar das marquises, o presidente da Câmara afirmou que a intervenção irá abranger "todo o bairro", inclusive com a "instalação de um elevador", a pensar nas pessoas com problemas de mobilidade.

PUB

Acerca das questões levantadas por quem vive no rés-do-chão, situação que motivou até a visita de Ilda Figueiredo, vereadora da CDU ao local, revelou ter recebido a Associação de Moradores e que ficaram em equação duas possibilidades: os residentes mantinham, cada um, a porta para o exterior ou, por razões de segurança, seria criada uma galeria com uma entrada única.

"A Associação de Moradores disse que ia refletir e depois a opção recaiu na solução da galeria. Admito que há quem não tenha ficado satisfeito, mas prevaleceu a vontade da maioria. E não podem acusar a Câmara de não ir visitar o local. O vereador Fernando Paulo foi lá e eu próprio vou, porque tenho lá amigos", destacou.

Também aprovada, mas com os votos contra de CDU, BE e PAN, foi a "contratação de serviços de poda e abate de árvores". Rui Sá, da CDU, registou que irá custar "mais de 200 mil euros por ano" à Câmara e opinou que o Município podia fazer esse serviço com meios próprios, em vez de subcontratar.

CDU e BE continuaram alinhados, desta feita ao votar contra "concessionar em regime de concessão pública o parque de estacionamento da Praça Infante D. Henrique", na Ribeira. A proposta foi aprovada, com a abstenção do PAN. A concessão será por sete anos e metade da lotação fica reservada aos residentes nas proximidades.

No tempo dedicado ao público, foi apresentado um abaixo-assinado que pugna pela atribuição de outro destino, que não seja habitação, ao espaço nas traseiras das instalações do INEM, no Porto, e que serviu de aparcamento para pesados de passageiros. No abaixo-assinado, há um apelo ao diálogo com a Câmara e é sugerida a criação de uma zona verde. António Fonseca, presidente da União de Freguesias do Centro Histórico, confirmou ter recebido o abaixo-assinado.

Antes da Ordem de Trabalhos houve votos de pesar e foi respeitado um minuto de silêncio em memória de Nuno Ortigão e Manuel Correia de Sampaio. Nuno Ortigão presidiu à União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.