Assembleia Municipal aprova voto de pesar por Jorge Vilas, do Jornal de Notícias

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira à noite um voto de pesar pelo jornalista do Jornal de Notícias Jorge Vilas, que faleceu na quinta-feira passada.

O voto, apresentado pela mesa da Assembleia, foi aprovado por unanimidade e também foi cumprido um minuto de silêncio.

Antes do voto de "profundo pesar", e das condolências apresentadas à família, foi enaltecido o "aprofundado conhecimento" de Jorge Vilas acerca da cidade do Porto.

Jorge Vilas, jornalista e cronista do Jornal de Notícias, foi assessor do antigo presidente da Câmara do Porto Paulo Vallada e colaborou com Fernando Cabral e Fernando Gomes, os presidentes que sucederam a Paulo Vallada no cargo.