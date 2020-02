Assembleia Municipal do Porto aprova por unanimidade voto contra o racismo

Miguel Amorim Hoje às 21:56 Facebook

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por unanimidade, esta segunda-feira à noite, um voto de repúdio e condenação contra o racismo.

A recomendação surgiu em reação ao sucedido ao jogador portista Marega, no V. Guimarães - F. C. Porto, de domingo.

"Contra o racismo em todos os contextos, nomeadamente no desportivo" foi o titulo do documento.

Dividida em três pontos, a recomendação visou "condenar e repudiar as manifestações de racismo contra Marega".

O documento alargou o repúdio a todas as situações análogas no "desporto".

A Assembleia Municipal do Porto também disse confiar nas autoridades e no "empenho de todas as entidades no apuramento das responsabilidades" no caso que envolveu o jogador Marega.

Todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal do Porto votaram a favor.