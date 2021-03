Assembleia Popular discute antiga estação da Boavista

JN Hoje às 17:26 Facebook

O Movimento por um Jardim Ferroviário na Boavista, a Greve Climática Estudantil do Porto e a associação Campo Aberto promovem, no sábado, às 17 horas, uma assembleia popular sobre o futuro da antiga estação ferroviária da Boavista e do terreno anexo. A iniciativa será online e será transmitida na página de Facebook do movimento.

"Esta estação, inserida num terreno de aproximadamente 27.000 m2, está votada ao abandono desde há mais de 20 anos. Temos vindo a defender que este espaço público seja convertido num espaço verde de qualidade e a sua estação ferroviária preservada e reconvertida para usufruto de todos/as os/as cidadãos/as. Sob a possibilidade deste espaço público ser ocupado por mais um centro comercial, como é intenção das Infraestruturas de Portugal e da Câmara Municipal do Porto, convidamos todos/as os/as cidadãos/ãs interessados/as neste assunto a virem partilhar as suas opiniões", dizem os organizadores.

Para o local está previsto um projeto do El Corte Inglés, que inclui um armazém comercial, habitação e um hotel.