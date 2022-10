Associação de Homens de Letras do Porto homenageia Rodrigues Sampaio

JN Hoje às 17:23 Facebook

Um tributo ao patrono Rodrigues Sampaio, com a inauguração de um busto em frente à sede da instituição, e o anúncio da aquisição da biblioteca e do espólio de Óscar Lopes marcam a sessão comemorativa dos 140 anos da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, marcada para as 17.30 horas desta quarta-feira.

O programa inclui o lançamento do Prémio Rodrigues Sampaio, galardão bianual atribuído em parceria com a Câmara de Esposende, que distinguirá "uma personalidade da vida portuguesa que se tenha destacado, tal como Rodrigues Sampaio, na defesa da liberdade de expressão como marca para uma sociedade verdadeiramente democrática".

Na cerimónia dos 140 anos da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto (AJHLP), a decorrer na sua sede (Rua de Rodrigues Sampaio 140), será apresentado também o livro "O Panfletário Glorioso, Rodrigues Sampaio visto pelos seus camaradas", obra com organização, prefácio e notas de Manuela Espírito Santo.

As comemorações dos 140 anos da instituição começaram no início deste ano, com uma série de "colóquios sobre a vida e obra de dirigentes associativos que tiveram relevo na Universidade e em outras instituições da cidade, e os Encontros do Bonjardim, ciclo de debates sobre jornalismo".

Do programa desta quarta-feira, além do tributo a Rodrigues Sampaio, o grande destaque vai para o anúncio da "aquisição da biblioteca e do vastíssimo espólio do Prof. Óscar Lopes, escritor, crítico literário, ensaísta, dinamizador cultural, político, homem de múltiplos saberes, antigo dirigente da AJHLP".

Livros, cartas, postais, jornais, notas, fotos, agendas, dactiloscritos, documentos de trabalho e pessoais fazem parte do espólio, "essencial a uma compreensão da história social, cultural e política do século XX". "E o seu estudo iluminará a vida e a obra de uma das personalidades mais singulares daquele século", acrescenta a instituição, lembrando que Óscar Lopes "correspondeu-se com escritores, editores, livreiros, tradutores nacionais e estrangeiros, durante décadas".

"Toda a correspondência se encontra inédita, (exceto alguma trocada com António José Saraiva), como inéditos estão documentos tão importantes como as anotações em várias edições da História da Literatura Portuguesa, em poemas de Eugénio de Andrade, Herberto Helder, Sofia de Melo Breyner Andersen, Ramos Rosa e Manuel António Pina", assinala-se, ainda.