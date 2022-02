Associação do Porto quer restaurar convento a vender rebuçados

Alfredo Teixeira Hoje às 17:39 Facebook

A instituição precisa de cozinha para fabricar doces, fazer obras e até, quem sabe, adquirir imóvel em Francos, na posse de empresário angolano e que pertenceu às carmelitas.

Transformar o último convento de clausura do Porto num centro de acolhimento para famílias em situação de emergência social é o objetivo de Maria Teresa Veiga, presidente da Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria que ocupa em Francos desde 2017 o espaço deixado há quase duas décadas pelas carmelitas descalças. Com a ajuda de uma máquina de fabricar rebuçados que lhe foi doada e com as dezenas de quilos de açúcar que angariou numa campanha, Teresa quer produzir rebuçados tradicionais para "fazer obras e, quem sabe, até comprar o convento".



Com um cabritinho recém-nascido ao colo a quem dá um biberão de leite, a presidente da associação percorre a capela. "O grande problema é que não temos apoios, apenas a ajuda de pessoas mas que não chegam para fazer obras e transformar o espaço e os quartos do antigo convento num abrigo para acolher temporariamente famílias e pessoas em situação de carência habitacional", explica Maria Teresa que na última reunião pública do executivo da Câmara do Porto pediu ajuda a Rui Moreira com vista à cedência de instalações que possam servir de cozinha para a confeção dos rebuçados.



"Tirando a capela que temos tentado preservar o resto do convento está degradado e sem condições para aqui montar uma cozinha deste tipo e com condições de segurança alimentar", explica. "O ideal era utilizar a cozinha de um colégio ou escola ou, em último caso, que alguém como voluntário e ligado à construção civil nos faça a obra", acrescenta. A associação é composta por 15 pessoas todas voluntárias e além do centro de acolhimento pretende envolver a população também na criação de uma horta comunitária em que os produtos a colher sirvam para a confeção de refeições para os mais necessitados. Recolhem também roupa usada que depois é distribuída a instituições de apoio social.



A Associação de Fiéis tem vindo a organizar eventos abrindo o convento à população, como concertos, saraus, oficinas e exposições bem como feiras de usados, vendendo materiais que são oferecidos a esta causa. O espaço que era cultivado pelas freiras necessita de limpeza. "Pedimos ao padre Fernando Rosas, que é pároco em S. Pedro da Cova e que dá aqui missa, para nos arranjar uma roçadora e ele apareceu com duas cabras, mas elas não comem tudo", conta Teresa com o cabritinho ao colo que tem de amamentar a biberão por o animal ter sido rejeitado pela mãe à nascença. "Para levar o projeto por diante precisamos de apoio e apelamos a todos que queiram ser voluntários e possam ajudar", diz Teresa Veiga.



Após a partida das monjas carmelitas, em 2001, o conjunto de imóveis, mesmo junto à linha e à estação de metro de Francos, foi colocado à venda e comprado por uma sociedade imobiliária de Oeiras para converter o convento em residência sénior. O projeto não avançou e o espaço voltou a estar à venda e adquirido num leilão eletrónico, por um valor de 2,2 milhões de euros pelo empresário angolano Alexandre Portugal que permite a permanência da associação no local sem cobrar qualquer tipo de renda.