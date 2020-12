Associação JN Solidário ajuda famílias carenciadas com cabazes de Natal

Alfredo Teixeira Hoje às 16:24 Facebook

A Associação JN Solidário entregou na manhã desta sexta-feira 44 cabazes alimentares de Natal que serão distribuídos por três instituições que apoiam famílias carenciadas. "Uma ajuda importante num ano em que as receitas diminuíram drasticamente e os pedidos mais que duplicaram", afirma Paulo Gonçalves, presidente da Cáritas Diocesana do Porto, que recebeu 17 cabazes.

"Não conseguimos responder a todos os pedidos que recebemos e se tivermos mais três ou quatro anos como este instituições como a Cáritas não conseguem resistir!", acrescenta o mesmo responsável, explicando que aquela organização da Igreja Católica, devido à covid-19, viu-se impedida de realizar os seus peditórios, nomeadamente na época da Páscoa. Neste momento o apoio é prestado a mais de mil famílias em todas as 26 cidades da Diocese, estando a instituição mais vocacionada atualmente para o apoio na área dos cuidados de saúde. Uma grande parte são idosos e, do total de beneficiados, 600 são pessoas têm dificuldades motoras que, para além de apoio alimentar, necessitam de equipamentos como cadeiras de rodas ou camas articulares, bem como ajuda para a compra de medicamentos.

A Santa Casa da Misericórdia do Porto recebeu outros 17 cabazes e a Anapen, Associação Nacional de Apoio aos Pobres e Necessitados, levou dez caixas com bacalhau, azeite, batatas, açúcar, farinha, leite, aletria, arroz, óleo, massa e bombons, entre outros produtos. "É uma ajuda bastante importante numa altura como esta e quando servimos 30 a 35 refeições diárias", refere Jorge Cardoso, da Anapen, entidadeque gere uma cantina solidária em Vilar do Paraíso, em Gaia.

"Este ano tivemos mais ações de apoio alimentar, além da já habitual entrega de cabazes nesta altura de Natal, porque sabemos que a crise económica tem agravado as necessidades", afirmou Inês Cardoso, diretora do JN, no ato da entrega. "Contamos com a generosidade dos leitores, sempre disponíveis para aderir às campanhas, e trabalhamos com instituições que dão garantia de chegar, no terreno, a quem mais precisa", acrescentou.