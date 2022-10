Ateliês gratuitos de música, cinema, teatro e ilusionismo nos Fenianos

Daniela Correia Hoje às 15:05 Facebook

Até ao final do ano decorre, no Porto, um programa de atividades artísticas gratuitas, promovidas pelo Clube Fenianos Portuenses, em parceria com o Teatro Experimental do Porto (TEP), a Apuro e a IPSS Asas de Ramalde. As ações surgem no âmbito do projeto "INCukTurar-te: Incluir pela Cultura" e são destinadas a jovens entre os 12 e os 26 anos e a seniores maiores de 65.

Este projeto tem como objetivo promover a inclusão dos grupos em situação de risco de exclusão ou desfavorecimento social. Neste sentido, pretende criar espaços que promovam a autovalorização através do desenvolvimento de experiências de desenvolvimento pessoal.

O programa inclui a realização de quatro ateliês, nomeadamente "À volta do piano", "Cineclube 8MM", "Ensaio Falado" e "Mini curso de ilusionismo". Todos acontecem aos fins de semana, à exceção do terceiro, que inclui atividades agendadas para as quartas-feiras.

Nas sessões musicais "À volta do piano", a realizar uma vez por mês, os participantes são convidados a interpretar as músicas tocadas pelo pianista, explorando assim a sensibilidade musical. As próximas sessões estão marcadas para 23 de outubro, 27 de novembro e 11 de dezembro.

Para os amantes de cinema existe o ateliê "Cineclube 8MM", onde podem experienciar todo o trabalho relativo à sétima arte, desde a realização do projeto à apresentação final do filme, em sessões abertas ao público. Esta atividade decorre a 8, 15, 22 e 29 de Outubro.

Através da realização do "mini curso de ilusionismo", o Clube Fenianos Portuenses procura dar a conhecer o mundo do ilusionismo, oferecendo uma "experiência inesquecível" para o público. Este ateliê pode ser frequentado a 8 e 22 de outubro, 12 e 27 de novembro e 10 de dezembro, dia para o qual está marcada a apresentação final.

O teatro não ficou esquecido neste projeto artístico e está em destaque através do ateliê "Ensaio Falado". Trata-se de uma viagem guiada pelo mundo multifacetado dos textos teatrais, que termina com a gravação de audiolivros, posteriormente disponibilizados em bibliotecas. Este mês, a oficina de teatro realiza-se aos sábados, em novembro acontece nos dias 2, 9, 16 e 23, e em dezembro de 19 a 23.

As inscrições podem ser feitas através do email cultura@clubefenianos.pt ou do telefone 910 123 438.