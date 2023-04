Ateneu abre novo espaço para beber um vinho do Porto ou um gin antes do jantar

Numa das salas de entrada do Ateneu Comercial do Porto abre esta quinta-feira o Our, espaço onde será possível beber um vinho do Porto ou um gin, num recatado ambiente longe da confusão.

Joaquim Granja, empresário da restauração, recorda-se que estava a sair de uma conferência que se realizou no salão nobre do Ateneu Comercial do Porto quando avistou "a beleza da sala" onde esta quinta-feira lança o projeto Our, espaço "onde o público pode apreciar um aperitivo, como um vinho do Porto das Caves Messias ou um gin, antes de ir jantar".

Um espaço "de todos os que visitem" a cidade, aproveitando o "corredor turístico do Marcolino, Majestic e Bolhão, mas sem a confusão dos ambientes massificados". "Pretende-se que seja um espaço relax, de muita calma", referiu o empresário.

O Our serve também de "montra" de um outro negócio que Joaquim Granja está envolvido de "usar a arte da filigrana adaptada às garrafas".

Na sala estão expostos vários exemplos desse uso, com a filigrana a adornar garrafas de gin, champanhe e até de água.

Um dos exemplares, segundo o empresário, "é uma réplica de uma encomenda feita para a Louis Vuitton para uma garrafa de conhaque".

No Our podem também ser apreciadas uma viola e uma guitarra forradas a filigrana.

A inauguração esta quinta-feira está marcada para as 17 horas.

O espaço vai funcionar de terça a sábado, das 10 às 13 horas e das 14 às 19 horas.