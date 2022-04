Ateneu Comercial do Porto reelege corpos gerentes até 2025

Almiro Ferreira Hoje às 21:31 Facebook

Rogério Gomes foi reconduzido para um terceiro mandato consecutivo na presidência da associação de cultura e recreio criada pelos comerciantes e caixeiros do Porto em 1869. O maior propósito da Direção do Ateneu para o triénio 2022-2025 é habilitar o edifício do n.º 44 da Rua de Passos Manuel à classificação de interesse público e cultural.

Da lista única sufragada nas eleições de ontem foram também reeleitos Manuel Pizarro (Assembleia Geral) e Nuno Sá Leal (Conselho Fiscal). A reeleição compromete os corpos gerentes com o encargo de sempre do Ateneu Comercial do Porto, o de "promover e de cimentar relações de benevolência e boa sociedade" entre os pares, os empregados do comércio e caixeiros que o fundaram, a 29 de agosto de 1869, e que sempre o dirigiram como clube privado e até bastante restrito.

Decorridos estes 153 anos, a Direção do Ateneu, presidida por Rogério Gomes, prossegue o objetivo de abrir as portas à cidade, o que teve materialização literal e expressão prática, em março último, quando a abriu aos turistas um circuito de visitas guiadas entre o património histórico e cultural guardado e curado edifício da instituição, localizado numa das artérias já de si mais tradicionais e mais nobres do centro do Porto.

Espaço de cultura e de liberdade

Entre os inúmeros motivos de interesse, os visitantes poderão apreciar in loco e ao vivo a primeira edição de "Os Lusíadas", de Luís Vaz de Camões, de que o Ateneu portuense é proprietário. O acervo inclui, ainda, uma edição da Bíblia Sagrada datada de 1500 e alguns escritos originais de Fernão Lopes.

A biblioteca (40 mil títulos e 80 mil volumes volumes) é a "joia da coroa" da secular instituição do Porto. É considerada uma das melhores bibliotecas privadas da Península Ibérica. O valioso património estende-se pela pintura, escultura e faiança, incluindo ainda coleções de cariz numismático e medalhístico, de grande valia.

Nos valores que o fundaram, como sociedade lúdica e recreativa, dos saraus, dos bailes, das letras e das artes, o Ateneu redescobre-se também nas mais recentes descobertas dos trabalhos que estão em curso para catalogação de documentos manuscritos do arquivo histórico da casa. Entre muitos outros tesouros, ali de achou uma ata de 3 de fevereiro de 1904, na qual se regista a compra da obra de Camões editada em 1572. Custou 170 escudos, "170 mil réis", o equivalente, aos preços da época, para a entrada de uma carro, cujo valor andava à volta de mil escudos.

Este vasto património cultural é também o próprio testemunho de uma sociedade lúdica e recreativa, um espaço de liberdade, reservado aos sócios, de acesso reservado, em tempos frequentado por grandes vultos das letras, das artes, das ciências. Também dos negócios e da política.

Rivalidades e duelos de intelectuais

Desses tempos de grande fervor intelectual sobra outra recente descoberta nos arquivos do Ateneu, que dá conta de uma carta de Jorge de Sena, datada de 1954, e dirigida ao júri do primeiro Prémio Literário de Poesia do Ateneu, atribuído a Miguel Torga. Aquele poeta, dramaturgo e ensaísta lisboeta (1919-1978) não escondeu o desconforto pela eleição do émulo transmontano de S. Martinho de Anta (1907-1995) e ainda mais por este "se ter feito difícil" na hora de receber o galardão.

"Se não queria o prémio, que não concorresse", queixou-se Jorge de Sena na carta dirigida ao júri, no qual, entre outros vultos da cultura, pontificava Vitorino Nemésio.

No mesmo documento, regista-se que concorreram 140 poetas, Além dos já citados, estavam nomeados, entre outros, Adolfo Casais Monteiro, Pedro Homem de Mello, Sophia de Mello Breyner e um jovem de 18 anos, Ary dos Santos.

Interesse público

De toda esta pegada, acumulada ao longo de 153 anos, constitui-se um vasto valor patrimonial, que o Ateneu pretende candidatar à classificação de interesse público, a fim de também obter apoios para o restauro do prédio da Rua de Passos Manuel.

"Esse é o principal objetivo para o próximo mandato. O edifício está a precisar de obras, que são urgentes. A instituição já é de Utilidade Pública. Queremos que o edifício também seja classificado de interesse cultural, que me parece ser o mais interessante para a defesa do nosso património", disse ao JN o presidente do Ateneu.