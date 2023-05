Atividades do Dia da Marinha condicionam trânsito no Porto

JN Hoje às 11:38 Facebook

As celebrações do Dia da Marinha, no Porto, que têm, esta quinta-feira, início com atividades na Alfândega e a possibilidade de visitas ao navio escola Sagres, à fragata D. Francisco de Almeida e ao navio patrulha oceânico Sines, atracados na zona ribeirinha da cidade, obrigam a condicionamentos no trânsito em várias artérias da cidade.

Os navios têm as portas abertas entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 18 horas, com a entrada para visitas a ocorrer entre o Cais da Ribeira e a Alfândega.

Paralelamente e no mesmo horário, há batismos de mar, efetuados nos navios da República Portuguesa Rio Minho e Sagitário, lanchas anfíbias e motas de água, com início no Cais da Polícia Marítima, no Cais da Estiva-Ribeira ou no Cais da Alfândega. Considerando que os lugares para as aventuras em água salgada são limitados, a Marinha vai providenciar zonas de apoio e suporte, geridas pelos militares.

O parque de estacionamento da Alfândega, em frente à Capitania, será o espaço de exposições demonstrativas. A partir das 11.30 horas desta quinta-feira, o público em geral poderá ser, segundo comunicado da Autarquia portuense, fuzileiro por um dia, ter acesso às paredes de escalada, experimentar mergulho numa piscina, visitar tendas com armamento e airsoft, deixar-se fotografar ao lado de viaturas e embarcações que integram o contingente das forças armadas.

Esta sexta-feira, a Banda da Armada e Miguel Guedes dão um concerto no Parque da Alfândega, com entrada livre e a partir das 21.20 horas. As celebrações terminam no domingo, com uma cerimónia militar, que, entre as 12 e as 13.30 horas, colocará cerca de 500 militares num desfile na Rua Nova da Alfândega.

Devido a este rol de atividades, haverá condicionamentos de trânsito entre sexta-feira e domingo, em vários arruamentos. Tome nota:

- das 20 horas de sexta-feira até às 20 horas de sábado, há condicionamento de estacionamento nas ruas de S. Bento da Vitória (em toda a extensão do lado nascente); de S. Miguel (em toda a extensão do lado norte) e na Travessa de S. Bento, em ambos os lados;

- das zero horas de sexta até às 16 de domingo, condicionamento de estacionamento na Rua de Monchique (baia de estacionamento do lado sul e oposta ao troço compreendido entre o n.º 4 e o n.º 26, numa extensão de aproximadamente 85 metros),na Rua Nova da Alfândega (baia de estacionamento do lado sul e oposta ao troço compreendido entre o n.º 175 e o n.º 146, numa extensão de aproximadamente 65 metros e na baia de estacionamento do lado sul, a poente e a nascente do Parque da Alfândega, numa extensão de aproximadamente 33 metros e 105 metros, respetivamente); na Rua do Infante D. Henrique (baia de estacionamento do lado sul, no troço compreendido entre a Rua da Reboleira e o n.º 109, numa extensão de aproximadamente 33 metros);

- nos sábado e domingo, entre as 8 e 15 horas, o estacionamento estará condicionado na Avenida de Gustavo Eiffel, lado sul, a poente da Ponte D. Maria Pia, numa extensão de aproximadamente 250 metros;

- entre as 8 e as 12 horas de sábado e das 20 às 15 horas de domingo, regista-se corte total da via na Alameda de Basílio Teles (troço compreendido entre a Rua da Restauração e o Viaduto do Cais das Pedras); Viaduto do Cais das Pedras. Com exceção para cargas, descargas e acesso a garagens, o trânsito estará cortados no Cais das Pedras, Largo do Adro, Rua do Adro, Rua do Cristelo, Calçada de Sobre-O-Douro, Rua de Sobre-O-Douro, Calçada de Monchique, Rua da Bandeirinha, Rua do Monte dos Judeus, Rua de Miragaia, Largo da Alfândega, Rua dos Armazéns, Rua de S. Pedro de Miragaia, Largo de S. Pedro de Miragaia, Travessa de S. Pedro de Miragaia, Rua de Francisco da Rocha Soares, Rua de Tomás Gonzaga (no troço compreendido entre o Largo de S. João Novo e o Largo de S. Pedro de Miragaia), Rua Nova da Alfândega, Rua do Comércio do Porto (no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua Nova da Alfândega), Rua de S. Francisco, Rua da Reboleira, Largo do Terreiro,Rua da Fonte Taurina, Cais da Estiva, Rua do Infante D. Henrique (no troço compreendido entre a Rua Nova da Alfândega e a Rua de Ferreira Borges);

- com alteração de sentidos, fica estabelecido que haverá sentido único poente-nascente na Rua da Bolsa, no troço compreendido entre a Rua do Comércio do Porto e a Rua de Ferreira Borges;

- entre as 16 e as 20 horas de sábado, registar-se-á corte de trânsito nas ruas de S. Bento da Vitória e S. Miguel (exceto cargas e descargas e acesso a garagens), na Rua da Bataria da Vitória e na Travessa de S. Bento.

- no domingo, entre as 10 e as 15 horas, o trânsito automóvel está proibido na Rua de Ferreira Borges (no troço compreendido entre as ruas da Bolsa e a do Infante D. Henrique), Rua do Infante D. Henrique (entre as ruas de Ferreira Borges e a do Clube Fluvial Portuense), as ruas de Mouzinho da Silveira (entre a Praça do Infante D. Henrique e a Rua do Infante D. Henrique) e a de S. João (entre as ruas do Infante D. Henrique e a de Mouzinho da Silveira e entre a Rua do Infante D. Henrique e a Praça da Ribeira), a Praça da Ribeira, o Cais da Ribeira, a Rua da Lada, a Rua do Clube Fluvial Portuense,; o Túnel da Ribeira, a Rua da Ribeira Negra, as avenidas de Gustavo Eiffel e de Paiva Couceiro (entre a Avenida de Gustavo Eiffel e a Rua de Sabrosa). Os transportes públicos podem circular até ao meio-dia. Na Rua de Ferreira Borges, entre a Rua da Bolsa e a Rua de Belomonte, o sentido da via é alterado para sul-norte.

O parque de estacionamento da Alfândega está encerrado até terça-feira, devido às atividades. Diz a Câmara do Porto que os titulares de avenças podem utilizar gratuitamente o parque de estacionamento da Ribeira, localizado na Praça do Infante D. Henrique.

Quanto a paragens de autocarro, durante a implementação do condicionamento de trânsito com corte total de via nos arruamentos por onde se realiza o evento, será necessário proceder, no sábado e no domingo, à desativação das paragens para tomada e largada de passageiros afetas à STCP e aos operadores interurbanos.

No caso do transporte público de aluguer em veículos ligeiros de passageiros (transporte em táxi), no sábado e do domingo serão desativadas as praças de táxi localizadas nos arruamentos acima referidos.

A circulação do elétrico será interrompida entre as 10 e as 15 horas de domingo nas vias com trânsito cortado nos arruamentos onde se realiza o evento.

Também os circuitos turísticos, com alvará da Câmara do Porto, terão percurso e acessos condicionados no sábado e no domingo em paragens afetas a operadores.

Por fim, e por questões de segurança, os operadores de trotinetas terão de remover, no sábado e no domingo, os veículos nos pontos de partilha localizados nas vias acima referidas.

Todos os condicionamentos de trânsito podem ser consultados na na Plataforma de Trânsito do Município.