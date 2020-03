Atletas com futuro suspenso à espera de documentação

Marisa Silva Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Irmãos pugilistas vivem em Portugal há 19 anos. Lutam pelo título de residência para representar o país.

O boxe corre-lhes no sangue, misturado com a vontade de representar Portugal além-fronteiras. Deiby e Uisma nasceram em Angola. Chegaram ao Porto há quase duas décadas. Vieram com a mãe, grávida, em busca de uma vida melhor. O irmão Celestino veio ao Mundo em Gaia. Ainda assim, é estrangeiro na terra que o viu nascer. São três jovens com um sonho. Têm 29, 27 e 18 anos.

As propostas vindas do estrangeiro para lutar alimentam o sonho de construir uma carreira no boxe. Falta-lhes o título de residência e a nacionalidade portuguesa para progredirem. Todos têm processos pendentes para obter documentação. Da família, só a mãe conseguiu nacionalizar-se.