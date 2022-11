Atraso da linha Rosa leva Câmara a travar novas obras do metro

Adriana Castro Hoje às 07:08 Facebook

Rui Moreira recusa autorizar o arranque de mais empreitadas do metro no Porto enquanto não terminar a construção da nova linha Rosa. Em causa estão os atrasos dos trabalhos nas nove frentes de obra que, contabilizados pela Autarquia, atingem um total de quase dois mil dias e provocam "uma verdadeira disrupção do normal funcionamento da cidade".

A posição do autarca, enviada na quinta-feira por escrito ao presidente do Conselho de Administração da Metro, Tiago Braga, põe em causa o avanço das obras da segunda linha para Gaia, cujo início está previsto para 2023, e do metrobus na Boavista, que deveriam arrancar ainda neste ano. Contactada pelo JN, a Metro não quis comentar.

A linha Rubi será a segunda ligação de metro a Gaia e representa um investimento de 300 milhões de euros, financiado a fundo perdido pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Esta circunstância obriga a concluir a obra (ponte nova incluída) até 2026. O cumprimento deste prazo poderá, agora, estar em causa. Quanto às obras da linha Rosa, que arrancaram em março de 2021, previa-se a sua conclusão para final de 2024.