Aumentam os focos de tensão entre Rui Moreira e a Metro

O aviso de Rui Moreira à Metro do Porto relativamente ao atraso das obras da Linha Rosa é mais um episódio numa escalada de tensão que tem vindo a ser notória entre o presidente da Câmara do Porto e a empresa.

O processo do metrobus e a Linha Rubi, designadamente a construção da nova ponte na zona da Arrábida, evidenciaram clivagens significativas. Curiosamente, em ambos os casos o autarca aproveitou a Assembleia Municipal para expressar essas divergências.

Quanto ao metrobus, foi Rui Moreira quem revelou aos deputados municipais, em março, que afinal o transporte não iria seguir por canal próprio na Avenida do Marechal Gomes da Costa, sendo obrigado a circular no meio do trânsito. Uma solução que contraria o anúncio inicial do projeto, segundo o qual os autocarros a hidrogénio seguiriam por canal próprio.