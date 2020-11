Aumento de assaltos na zona do Fluvial no Porto

Marta Neves Hoje às 17:53 Facebook

No último mês tem a havido um aumento de assaltos na zona do Fluvial, na Foz, Porto.

"Temos carros e garagens assaltados, com danos não só pelos artigos roubados, mas também pelo vandalismo destruidor desses roubos", confirmou ao JN o dinamizador da página de Facebook, "Jardim do Fluvial sem drogas".

Em causa, segundo este morador, estará "a falta de patrulhamento por parte da PSP, que é a instituição com responsabilidade para fiscalizar esta situação". "Se não houver presença regular este problema vai continuar", admitiu ao JN.

Para além do problema do consumo de drogas no espaço público, os moradores queixam-se da presença de sem-abrigo, ligados ao consumo de droga, que dormem nas entradas dos prédios.