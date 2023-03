Ausência de ministro leva Rui Moreira a abandonar reunião

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:45 Facebook

A ausência inesperada do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, levou o autarca do Porto, Rui Moreira, a abandonar a reunião da Área Metropolitana do Porto (AMP) realizada nesta segunda-feira. O edil portuense sentiu-se desrespeitado e não aceitou ouvir a "Estratégia Integrada de Segurança Urbana 2022-2026" delineada pelo Governo. O líder da autarquia de Gaia e da AMP, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, também saiu logo no início do encontro.

A convocatória para a reunião da AMP anunciava a presença de José Luís Carneiro, a quem caberiam as explicações sobre a "Estratégia Integrada de Segurança Urbana" para os próximos quatro anos. E todos os 17 municípios marcaram presença. Porém, cerca de dez minutos após ter chegado à sede da AMP, Rui Moreira abandonou o local.

Fonte do gabinete do autarca confirmou, ao JN, que a saída de Moreira foi justificada pela ausência de José Luís Carneiro. O edil considerou uma "falta de respeito" que o governante não comparecesse ao encontro e que não tivesse, tão pouco, avisado os autarcas.

O gabinete do ministro refutou as críticas e explicou que José Luís Carneiro presidiu, durante a manhã e em Lisboa, à reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, que debateu a última edição do Relatório Anual de Segurança Interna, a proposta de lei sobre política criminal e a "Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo". Devido à complexidade dos temas, a reunião só terminou ao início da tarde, seguindo-se, acrescenta a mesma fonte, uma outra reunião com a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, e com o secretário-geral de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro. E, diz ainda, com esta agenda foi impossível a José Luís Carneiro estar no Porto às 15 horas.

Isabel Oneto representou o Governo

O gabinete de José Luís Carneiro salienta que, desde a primeira hora, esteve prevista a presença na reunião da secretária de Estado da Administração Interna. Todavia, nem o regresso de Isabel Oneto ao Porto convenceu Rui Moreira a permanecer na AMP. Eduardo Vítor Rodrigues acompanhou o colega do Porto, mas o JN não conseguiu recolher, junto do autarca gaiense, os motivos para a saída da reunião.

Com o presidente da AMP fora da sala, a discussão foi liderada pelo vice-presidente do organismo e presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira. Alguns autarcas contactados pelo JN desvalorizaram a ausência do ministro da Administração Interna e garantem que a discussão foi profícua.