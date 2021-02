Autarca do Centro Histórico do Porto defende melhor gestão e controlo das cheias

Alfredo Teixeira Hoje às 10:55 Facebook

António José Fonseca alerta para a necessidade de barragens de contenção. Preia-mar é esperada pelas 14.30 horas.

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto alerta para a necessidade da prevenção e controlo de cheias no rio Douro passar pela construção de barragens de retenção. "Há anos que andamos a falar na mesma coisa e depois nada é feito e a culpa acaba sempre por ser atribuída aos espanhóis quando ela é nossa", refere o autarca numa altura em que as populações e comerciantes ribeirinhos tentam salvaguardar os seus bens perante o alerta lançado pela Proteção Civil.

As águas do rio Douro, na preia-mar das 2 horas, subiram até à zona Postigo de Carvão, na Ribeira, e Cais do Ouro, mas não chegaram a Miragaia, no Porto. Apesar de não chover, existe alguma apreensão quanto ao que poderá acontecer na próxima preia-mar prevista para as 14.30 horas.

Ontem, moradores e comerciantes retiraram do interior de casas, lojas e restaurantes mobiliário e eletrodomésticos. "É sempre o vira o disco e toca o mesmo. As pessoas estão habituadas às cheias, não estão habituadas aos prejuízos. Sempre que há cheias surgem as promessas de que serão pagos os prejuízos mas depois tudo é esquecido", relembra António José Fonseca, também presidente da Associação de Bares da Zona Histórica.

O responsável recorda que, numa das últimas maiores cheias ocorridas no rio Douro, peritos fizeram o levantamento dos estragos da Régua até à Afurada e "o relatório foi enviado para António Costa, que na altura era ministro da Administração Interna, mas nada foi feito e quem ficou a arder com os prejuízos foram as pessoas".

Entre 2001 e 2003, período em que a Ribeira do Porto teve 16 cheias, os comerciantes chegaram mesmo a processar o Estado mas sem resultados.

"É preciso ver que na altura tínhamos 10% dos estabelecimentos comerciais que temos hoje. Uma grande cheia poderia agora provocar uma calamidade junto dos empresários que financeiramente já não estão bem devido à pandemia", refere o autarca. De acordo com a Capitania do Porto do Douro, as barragens já diminuíram as descargas, mas isso é um efeito que demora algum tempo até se fazer sentir no Porto. Seja como for, "a perspetiva para a próxima preia-mar, das 14:30, é que a cota do rio seja igual ou inferior aquilo que foi registado esta noite".

Leça e Ave galgaram margens

No Distrito do Porto, para além do rio Douro, que terá galgado as margens também na zona de Avintes, também o Leça saiu do leito em Alfena e, na Trofa, o rio Ave transbordou, havendo estradas cortadas em Santiago do Bougado.