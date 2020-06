Autarcas de Porto e Gaia recomendam adiamento do F. C. Porto-Boavista na noite de São João

Célia Soares Hoje às 17:23, atualizado às 17:58 Facebook

Eduardo Vítor Rodrigues e Rui Moreira estiveram reunidos esta quarta-feira para delinear estratégias para a noite de São João. Algumas das medidas preveem a interdição da ponte Luís I na noite de 23 de junho e o encerramento mais de lojas de conveniência e transportes. Os autarcas pedem ainda que jogo entre F. C. Porto e Boavista seja adiado.

As regras para a noite da romaria foram anunciadas na tarde desta quarta-feira, dia em que os presidentes das duas cidades reuniram com os responsáveis dos transportes e das forças de segurança, PSP, Polícia Municipal, e Proteção Civil.

Após terem cancelado os festejos, Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues anunciaram que será "determinado o encerramento efetivo, sem permanência de clientes no seu interior, de estabelecimentos de restauração e bebidas a partir das 23 horas". Também os outros estabelecimentos de venda de bebidas para o exterior, como cafés, pastelarias e lojas de conveniência, terão de fechar portas mais cedo: às 19 horas.

Nas ruas das duas cidades, as forças de segurança vão garantir que não há ajuntamentos, realizando ações de fiscalização, patrulhamento e gestão de limpeza urbana.

Transportes limitados e ponte Luís I encerrada

No que toca aos transportes, a oferta será reduzida. Na noite da romaria, a Metro do Porto vai terminar a operação mais cedo do que o normal e a CP está a estudar a supressão do transporte no período noturno entre as estações de Campanhã e São Bento. Também a STCP está "a avaliar a supressão das linhas de rede de madrugada".

Com receio da presença da junção de adeptos, Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues anunciaram que vão "manifestar ao Governo, às autoridades de saúde e à Liga Portugal, a sua preocupação acerca da realização do jogo de futebol entre o FC Porto e o Boavista".

Ponto de passagem de milhares de pessoas na noite da festa, a ponte Luís I estará este ano interditada, tanto para a circulação automóvel como para os peões, em ambos os tabuleiros.