Autarcas não aparecem e reunião do Conselho Metropolitano do Porto é suspensa

Alfredo Teixeira Hoje às 11:44

A reunião do Conselho Metropolitano do Porto, o órgão deliberativo da Área Metropolitana do Porto, não se realizou na manhã desta quinta-feira por falta de quorum.

Dos 17 presidentes ou vice-presidentes de câmara apenas compareceram oito, um a menos para que a reunião se realizasse. Compareceram os autarcas do Porto, Paredes, Matosinhos, Valongo, Santo Tirso, Espinho, Oliveira de Azeméis e de Vale de Cambra.

A ordem de trabalhos, composta pela apreciação e votação da proposta de repartição pelos municípios do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes, referente ao ano de 2020, e o Plano Metropolitano para a Poupança de Água, transita assim para o encontro seguinte marcado para a última sexta-feira do mês de julho.