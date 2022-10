Autarquia cede terreno para Academia da A. F. Porto

Na próxima reunião, marcada para segunda-feira, a Câmara do Porto vai deliberar sobre a aprovação do direito de superfície a conceder à Associação de Futebol do Porto para a criação de uma grande academia. O terreno municipal, na freguesia de Ramalde e com mais de 17 mil metros quadrados, será cedido por 25 anos. Também servirá as seleções nacionais.

Será, igualmente, discutido um apoio da Autarquia calculado em cerca de 260 mil euros.

Na proposta que vai a votação é descrito que "este espaço destina-se a nele construir a academia de futebol onde futuramente irá decorrer a imprescindível formação de atletas, árbitros e agentes desportivos".

PUB

O terreno localiza-se do lado contrário ao Hospital da Prelada, junto à Via de Cintura Interna. O prazo para a conclusão da obra de construção e dos equipamentos, a executar de acordo com o respetivo projeto a aprovar pela Câmara, será de "cinco anos a contar da data da outorga da escritura pública, o qual poderá eventualmente ser prorrogado".

"A A. F. Porto irá construir um espaço versátil, com uma utilização diversificada e que pode ser potencializada durante todo o dia e que estará, acima de tudo, ao serviço da comunidade do distrito e do concelho do Porto", sublinha-se.

É assinalado que o novo complexo, com acesso pela Avenida Cidade de Xangai, vai agregar outras parcelas pertencentes à Santa Casa da Misericórdia do Porto, "localizadas nas ruas do Monte dos Burgos e de Santa Luzia, integrantes do denominado Parque da Prelada".

"Será um centro desportivo de excelência, com vista ao treino das seleções nacionais e atletas de alto rendimento", pode ler-se.

Existirão espaços para "consultas de nutrição, reabilitação física e acompanhamento psicológico". Prevê-se ainda o "desenvolvimento de atividades para pessoas com deficiência". A academia poderá acolher "campos de férias promovidos pelos municípios, clubes ou associações".

"A A. F. Porto disponibilizará ao Município do Porto as referidas instalações para atividades desportivas próprias ou para atividades das associações, das coletividades e dos clubes da cidade", fica garantido.

A Câmara do Porto explica que se encontra "fundamentado o interesse público do direito de superfície por um prazo de 25 anos, dada a natureza e fins sociais das atividades desenvolvidas" pela associação de futebol portuense.

A proposta contempla um "apoio no valor máximo de 259.894,12 euros para a prossecução do Programa de Desenvolvimento Desportivo, correspondendo à diferença entre o valor do direito de superfície e o valor resultante da prestação mensal atribuída para o prazo considerado". O valor da prestação mensal, de 50 euros, "conduz a um valor para o direito de superfície de aproximadamente 15 mil euros".

Também para Ramalde, no Porto, foi anunciada a construção da nova sede da Liga dos Clubes, num investimento privado de 18 milhões de euros.