Autarquia investe 150 mil euros na inscrição de seis mil atletas da formação

Naquele que é o "maior investimento da década no desporto de formação", como intitulou o autarca Rui Moreira, a Câmara do Porto antecipou, esta sexta-feira, o pagamento das inscrições dos atletas relativas à época 2020/21, num total de 150 mil euros.

"É um aumento de quase 50% relativamente ao ano passado", justificado pela "pandemia" e pelo facto de terem sido estes escalões os "mais afetados pela crise".

Os contratos de desenvolvimento desportivo assinados esta sexta-feira, numa cerimónia realizada no átrio dos Paços do Concelho ao fim da tarde, contempla 25 modalidades, incluindo como novidade as olímpicas karaté, judo e taekwondo, após já ter entrado o surf no último ano.

Ao todo são abrangidos 60 clubes da cidade, beneficiando seis mil jovens praticantes.

"Para além de uma maior abrangência ao nível das modalidades, quisemos ser ainda mais inclusivos, reforçando também o apoio ao desporto adaptado", adiantou, englobando no envelope financeiro os atletas da Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual e a Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto.

Ao considerar que o "desporto não pode ser relegado para último plano", Rui Moreira enumerou outras medidas tomadas, nomeadamente a Linha de Apoio de Emergência às Associações do Porto no valor de 216 mil euros.