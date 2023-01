Autocarros estão a "operar normalmente" no Porto

JN/Agências Hoje às 17:47 Facebook

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) anunciou que a sua rede de autocarros se encontra a operar normalmente, apesar de as fortes chuvas que atingiram este sábado a cidade obrigarem a desvios em algumas linhas.

"Na sequência das enxurradas verificadas hoje no centro da cidade do Porto, a STCP informa que a rede de autocarros se encontra a operar normalmente, adiantou a empresa em comunicado.

A STCP avançou que foi necessário proceder a alguns desvios nas linhas que circulam pela zona de São Bento/Marginal, caso da linha 500 (Praça da Liberdade - Matosinhos [Mercado]), que está a ser desviada pela Rua da Restauração, e da linha 403 (Boavista [Casa Música] - Campanhã), que está a ser desviada pela Rua do Freixo.

"Relativamente à circulação da linha 1 do carro elétrico (Infante - Passeio Alegre), foi temporariamente suspensa ao final da manhã, para trabalhos de limpeza da via, tendo retomado a sua normal circulação a partir das 15:00", referiu ainda a empresa.

O concelho do Porto registou hoje em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.

Em declarações à Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12:00 e as 13:50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".