Autocarros já podem circular nas ruas da Formosa e Alexandre Braga

As ruas da Formosa e de Alexandre Braga reabriram, esta quinta-feira, à circulação de transporte público. Esta tarde fica também concluída a colocação de uma tela gigante em torno do Mercado do Bolhão com os rostos dos comerciantes.

As artérias estavam encerradas ao trânsito há cerca de ano e meio devido às obras do Mercado do Bolhão, que deverão ficar concluídas após o verão. O troço da Rua Formosa entre a Rua de Sá da Bandeira e a Rua de Santa Catarina fica, a partir desta quinta-feira, reaberto à circulação de transporte público, a cargas e descargas, acesso a garagens e a motociclos.

O transporte público volta a ter acesso também na Rua de Alexandre Braga. O trânsito estava cortado na sequência das obras para o túnel que desembocará no interior do Mercado do Bolhão para que "as cargas e descargas sejam feitas em condições de higiene e segurança de excelência, sem comprometer o trânsito nas imediações", esclarece a Câmara do Porto na sua página oficial.

Estas duas artérias ficam agora reservadas ao transporte público, cargas e descargas, acesso a garagens e à circulação de motociclos.

Para os carros, o acesso desde a Rua de Sá da Bandeira até ao Campo 24 de Agosto continuará a ser feito via Rua de Fernandes Tomás.

Bolhão tem 60 vagas disponíveis

Para a Câmara do Porto, "este é um dia com duplo significado para a emblemática obra do Bolhão". Isto porque "é o dia em que as quatro arestas do mercado ficam totalmente envolvidas por uma nova tela".

Na imagem podem ver-se rostos e nomes familiares da própria marca do Bolhão, faltando os novos comerciantes que ocuparão os 60 lugares vagos disponíveis nas lojas interiores e exteriores do Mercado.