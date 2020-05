Autocarros sem motorista chegam ao Porto no outono

Célia Soares Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Começam a ser testados no outono autocarros autónomos na zona da Asprela, no Porto, no âmbito de um projeto internacional em que a STCP participa.

Shuttles sem motorista e capazes de ultrapassar obstáculos como carros estacionados. Estes serão os novos meios de transporte coletivo que, graças à participação da STCP num projeto europeu desenvolvido pela Finlândia serão testados na cidade do Porto. Segundo a Agência Nacional de Inovação, os testes serão realizados durante o outono, com os novos veículos a contribuir para o aumento da oferta de transporte na movimentada zona da Asprela, junto ao Hospital de S. João e ao Pólo Universitário.

Numa altura em que os transportes públicos enfrentam inúmeros desafios, a STCP juntou-se ao Forum Virium Helsinki, na Finlândia, e aos municípios de Helmond, na Holanda, Gjesdal, na Noruega, e Lamia, na Grécia, para participar no projeto FABULOS, que tem como objetivo trazer "melhorias no nível do serviço" e permitir "uma economia substancial de custos numa das principais zonas de oferta de transportes públicos".

Recorrendo às Compras Públicas de Inovação, a iniciativa, que recebeu cerca de sete milhões de euros do Horizonte2020 e se encontra na última etapa de implementação, pretende "possibilitar o desenvolvimento sustentável do transporte público" e, sobretudo, "tornar cada vez mais possível uma realidade futura com menos carros".

Não havendo motorista, estes autocarros que farão parte de algumas cidades europeias, poderão, "se os regulamentos locais o exigirem", contar com a presença de uma pessoa para garantir a segurança durante as viagens.