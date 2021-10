Automóvel atravessa Ponte Luís I e entra no túnel do metro

Alfredo Teixeira Hoje às 12:13 Facebook

A circulação do metro esteve interrompida até às 9 horas e o veículo andou mais de cem metros no interior do túnel.

A circulação do Metro do Porto esteve interrompida ao início desta manhã devido a um automobilista que entrou no túnel após atravessar o tabuleiro superior da Ponte Luís I, em Gaia.

O alerta foi dado às 7.15 horas e a circulação do metro, na Linha Amarela, teve de ser imediatamente cortada. À PSP o condutor do veículo, com 46 anos, afirmou não residir nesta zona e que terá sido o GPS que o levou a entrar na via exclusiva à circulação do metro de superfície.

O veículo entrou cerca de cem metros no interior do túnel e para o rebocar para o exterior a PSP teve a ajuda dos Sapadores do Porto.