Av. D. Carlos I no Porto encerrada a partir de sexta-feira devido a agitação marítima

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Avenida de D. Carlos I, no Porto, vai estar encerrada à circulação automóvel e pedonal a partir das 20 horas de sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas e previsão de agitação marítima.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a Câmara do Porto afirma que, "por precaução", a circulação pedonal e automóvel na Avenida de D. Carlos I estará impedida a partir de sexta-feira à noite.

Na Avenida do Brasil e na Avenida Montevideu vão também ser efetuados impedimentos à circulação pedonal, nomeadamente, à cota baixa.

Segundo a autarquia, o trânsito será restabelecido "logo que as condições do mar o permitam", estando prevista uma reavaliação da situação durante a manhã de domingo.

"Face às previsões do IPMA, é expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar", salienta o município, apelando para que os perímetros de segurança sejam respeitados.

A Câmara do Porto lembra ainda que a Proteção Civil Municipal desaconselha o estacionamento de viaturas e a circulação de pessoas nas zonas junto a toda a orla marítima.

Na sexta-feira, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 15 horas também devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

Já no sábado, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte.

De acordo com o IPMA, preveem-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir uma altura máxima de 10 a 11 metros.