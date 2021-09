Avançam obras para hotel na Rua do Bonjardim

Isabel Peixoto Hoje às 09:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Edifício com quatro andares será construído um pouco abaixo do Largo do Dr. Tito Fontes, no Porto. Por toda a artéria há uma série de imóveis renovados, muitos destinados a turismo.

A Rua do Bonjardim, no Porto, vai ter um novo hotel perto do Largo do Dr. Tito Fontes. Começou há pouco tempo a demolição do edifício situado entre os números 551 e 571, onde será construído um prédio de quatro andares, ocupando uma área à volta dos seis mil metros quadrados e com destino a empreendimento hoteleiro, segundo informação divulgada ao JN pela Câmara.

Quem habitualmente passa na Travessa do Alferes Malheiro, nas traseiras da Rua do Bonjardim, já deve ter percebido que há mais luz do que o habitual. É que falta lá um prédio e, quando as barreiras de obra estão abertas, dá bem para ver a dimensão do imóvel que dantes tornava a pequena artéria de acesso à estação de metro da Trindade ainda mais sombria. O que vai ser construído será mais alto e terá como destinatários os turistas que visitam a cidade.