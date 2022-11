Avaria na Trindade provoca atrasos no metro do Porto

Uma avaria nas agulhas da estação de metro da Trindade, no Porto, provocou, ao final da tarde desta quarta-feira, um atraso médio de sete minutos na circulação em todas as linhas da rede, exceto na Linha Amarela, entre o Hospital de S. João, no Porto, e Santo Ovídio, em Gaia.

Desde as 18 horas desta quarta-feira que a circulação do metro do Porto esteve com atraso nas linhas Azul, Vermelha, Laranja, Verde e Violeta. Em causa esteve uma avaria nas agulhas na estação de metro do Trindade que, entretanto, já terá sido resolvida.

Nenhuma linha esteve com a circulação suspensa, mas uma viagem da Linha Violeta (aeroporto) foi suprimida. Devido à avaria, a paragem dos veículos nas diferentes estações da rede fez-se de forma mais prolongada.

PUB

A Metro do Porto, contactada pelo JN, afirmou tratar-se de uma "avaria ligeira" que já estará resolvida.