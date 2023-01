Avaria num pilar do rio tira o sono em Miragaia

Quem mora nas margens do Douro, perto do edifício da Alfândega, no Porto, e no lado de Gaia também, anda há três semanas a queixar-se do barulho que vem do rio. "Uma pessoa fica louca, parece um sino", disse, ao JN, Patrícia Silva, que mora em frente à Alfândega mas numa zona mais alta da cidade.

O som metálico ecoa e sobe a encosta toda de Miragaia até às Virtudes e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) já detetou a anomalia: "Tem a ver com uma das correntes do pilar de sinalização que se desprendeu".

A APDL, que tem a seu cargo a Via Navegável do Douro, compromete-se a reparar a avaria, "assim que estiverem reunidas as condições meteorológicas para os trabalhos". O que não tem sucedido, devido à chuva intensa. A intervenção, que só será possível de ser executada no local, consiste em "soldar" a corrente.