Avaria pára comboio com passageiros na linha de S. Bento

Os passageiros de um comboio com destino a S. Bento, no Porto, viram a viagem ser interrompida, este sábado, nas Fontainhas devido a uma avaria no cabo de alimentação. Os bombeiros e a Proteção Civil estiveram no local e a situação já está resolvida.

O comboio parou junto ao túnel de acesso à estação de S. Bento e a linha férrea esteve cortada desde o fim da tarde. Os Sapadores receberam o alerta para o incidente às 19.45 horas, tendo dado a ocorrência como resolvida às 21.15 horas.

De acordo com fonte dos bombeiros, foi colocada uma outra carruagem na linha para transportar os passageiros para S. Bento, tendo as operações decorrido com normalidade.