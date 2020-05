Avenida D. Carlos I no Porto cortada até segunda-feira para evitar passeios

JN/Agências Hoje às 15:47 Facebook

A Avenida de D. Carlos I, na marginal do Porto, vai estar encerrada até segunda-feira, para "evitar deslocações e passeios naquela zona" numa altura em que "se prevê a melhoria do estado do tempo", anunciou este sábado a câmara.

"Devido às medidas do estado de emergência e estado de calamidade, a Avenida de Dom Carlos I (marginal junto ao Farol de Felgueiras) estará encerrada até segunda-feira, não sendo possível circular por qualquer forma naquela via", indica a autarquia em nota publicada na página oficial.

Esta medida foi tomada pela proteção civil municipal e visa evitar as deslocações àquela zona da marginal da cidade, "em dias em que se prevê a melhoria do estado do tempo".

Na nota, a câmara recorda ainda estarem proibidas as deslocações entre municípios ou que não sejam consideradas essenciais.

Portugal termina às 23.59 deste sábado o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e passa para uma situação de calamidade.

Entre outras medidas, o plano do Governo para continuar a combater a covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O país contabiliza 1.023 mortos associados à covid-19 em 25.190 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado este sábado.