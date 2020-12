Avenida dos Aliados continua em mudança e a encher-se de hotéis

Alfredo Teixeira Hoje às 13:53 Facebook

Com a Banca de saída, unidades hoteleiras tomam conta dos edifícios da sala de visitas do Porto. Também há casas e lojas de luxo.

Sem turistas, com escritórios fechados, dependências bancárias encerradas e com menos trânsito, a Avenida dos Aliados continua em mudança profunda, mesmo em tempo de pandemia. O emaranhado de gruas denuncia mais obras e investimentos a pensar num futuro sem covid-19, com ainda mais hotéis, lojas e apartamentos de luxo. A chamada sala de visitas do Porto já teve, em pouco mais de um século, vários usos e costumes e continua a ser a imagem de uma cidade em constante transformação.