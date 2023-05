Avenida dos Aliados cortada ao trânsito esta madrugada

João Nogueira Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação automóvel será interrompida em várias ruas do centro do Porto na madrugada deste sábado, no âmbito dos trabalhos da linha circular da Metro, troço Praça da Liberdade-Casa da Música.

A interrupção vai acontecer entre a meia-noite as 6 horas em seis arruamentos do centro, devido à repavimentação e instalação de tubagem na Avenida dos Aliados, no Porto. A proibição não se aplica para cargas e descargas e no acesso a garagens.

O trânsito vai estar interdito no troço compreendido entre a Rua do Dr. Magalhães Lemos e a Rua de Sampaio Bruno e no troço de ligação entre a o arruamento poente e o arruamento nascente da Avenida dos Aliados.

PUB

Na Praça da Liberdade, o corte vai ser feito entre a Rua de Sampaio Bruno e a Praça de Almeida Garett, também condicionadas em toda a sua extensão. Já na Rua Sá da Bandeira, o corte ao trânsito será entre a Praça da Liberdade e a Rua de Passos Manuel.

Os condicionamentos vão ser assegurados pela Polícia.