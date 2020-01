Avenida Gustavo Eiffel no Porto fechada na quinta-feira

Hoje às 16:24 Facebook

A Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, vai ser encerrada por precaução ao início da tarde de quinta-feira devido a uma precipitação acumulada esperada de entre 30 a 40 milímetros por metro quadrado, anunciou, na quarta-feira, o comandante dos Sapadores Bombeiros.

Carlos Marques falava na conferência de imprensa que decorreu no Centro de Gestão Integrada, no Porto, onde fez o balanço das ocorrências que tiveram lugar na última madrugada decorrente das fortes chuvadas.

"Durante esta madrugada tivemos 30 ocorrências, a maioria devido a infiltrações ou inundações em espaço público. A ocorrência mais grave registada foi o arrastamento ou queda de alguns inertes na Avenida Gustavo Eiffel e Avenida Paiva Couceiro, na zona da escarpa das Fontainhas", declarou o responsável.

Segundo o comandante dos Sapadores do Porto, "estas precipitações intensas levaram ao arrastamento de inertes que foram depositados na Avenida Gustavo Eiffel".

"Devido a esse arrastamento foi feito o corte da avenida, logo pelas 07:00 prolongando-se até às 13:00, período em que foi feita a limpeza da avenida por parte da Proteção Civil e por outros serviços da câmara", explicou.

Por prevenção, Carlos Marques anunciou para quinta-feira, em que "há também a previsão de chuva intensa a partir das 15:00 (...) prolongando-se até às 21:00 com precipitações na ordem dos 30 a 40 milímetros por metro quadrado (...) o corte da Avenida Gustavo Eiffel ao início da tarde".

"À tarde há bastante trânsito naquela zona e não podemos correr o risco de a avenida estar aberta e haver alguma fatalidade (...), depois avaliaremos o ponto de situação das precipitações e quando estiverem reunidas as condições de segurança faremos a abertura da avenida", acrescentou o comandante do batalhão.

Carlos Marques deu ainda conta do "reforço dos meios de socorro" a partir do início da tarde de quinta-feira, explicando que haverá "mais equipas de bombeiros, quer do batalhão quer das corporações disponíveis, para fazer face a eventuais ocorrências que possam aparecer, bem como a Proteção Civil Municipal terá os seus piquetes disponíveis e nas avenidas Gustavo Eiffel e Paiva Couceiro".

Questionado sobre se o nível de precipitação registado surpreendeu as autoridades, o responsável respondeu que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou o aviso amarelo de precipitação para a última madrugada, mas que isso "não fazia prever este tipo de precipitação".

"Na última madrugada registaram-se cerca de 34 milímetros de precipitação em oito horas, pelo que se espera uma precipitação idêntica [para quinta-feira]", acrescentou.

O comandante lembrou ser esta a terceira vez que num curto espaço de tempo "há um fenómeno de precipitação intensa na cidade do Porto", citando os registo de 19 de outubro de 2019, em que a precipitação variou "entre os 43 e 73 milímetros por metro quadrado durante todo o dia", tendo sido "registadas 93 ocorrências".

Seguiram-se, de 18 a 20 de dezembro, as tempestades Elsa e Fabien, que, "além da agitação marítima, trouxeram precipitação intensa e também se registaram cheias no rio Douro e, ao longo desses dias, foram registadas 300 ocorrências", disse.

Na última madrugada, acrescentou, houve "um pico de precipitação intensa entre as 05:00 e as 05:30, e a precipitação acumulada ao longo de oito horas, desde a meia-noite até às 08:00, foi de 34 milímetros por metro quadrado", informou Carlos Marques.

A Gustavo Eiffel, disse, "já se encontra aberta ao trânsito embora tenha um estreitamento de via na zona onde houve o arrastamento dos inertes", confirmando que "não houve registo de feridos, apenas danos materiais", no somatório das ocorrências registadas.