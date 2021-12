Avenidas da República são os pontos críticos do metro do Porto

Miguel Amorim Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Principais eixos citadinos em Gaia e Matosinhos são os locais com o maior número de ocorrências na rede. É no Posto Central de Comando, em Guifões, que tudo é controlado.

Nem de propósito. Na manhã da reportagem no "big eye" da Metro do Porto, situado em Guifões, Matosinhos, uma ambulância tinha acabado de invadir os carris, para fugir ao trânsito, à beira do Hospital Pedro Hispano, acabando por ficar atolada no relvado e com isso atrapalhar o funcionamento da linha.

Em tempo real, através das imagens das câmaras e da comunicação com o maquinista, no Posto Central de Comando (PCC) de Guifões, o episódio foi registado. Depois, acompanhado e resolvido.