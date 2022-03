Bairro de S.Tomé, no Porto, desespera por início de obras

Isabel Peixoto Hoje às 10:57 Facebook

Empreitada de manutenção da fachada do bloco J do bairro de S. Tomé, no Porto, continua parada para desespero dos moradores. Desbloqueio poderá estar para breve.

Os moradores do bloco J do Bairro de S. Tomé, no Porto, estão a desesperar porque a obra de manutenção da fachada não ata nem desata. Dizem que os andaimes instalados em duas das cinco entradas que ainda estão por reabilitar já lá estão há nove meses sem que haja o mínimo sinal de avanço dos trabalhos, e que a administração do condomínio justifica a paragem com a falta de pagamento do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). A julgar pelas respostas das duas entidades ao JN, a solução poderá estar para breve.

José Cardoso vive na entrada 167, ainda sem andaimes, mas já pagou a sua quota-parte do valor da obra. Foram mais de três mil euros, metade liquidada em 2014 e o restante em 2017, ano em que a obra começou, com a reparação da cobertura. Afirma ao JN que "praticamente está tudo pago", da parte dos proprietários privados.