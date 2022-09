Bairros do Porto vão produzir energia e reduzir a fatura

Ontem às 22:35 Facebook

O Município do Porto vai utilizar os telhados de mais de 50 bairros sociais para produzir energia renovável e, assim, contribuir para a redução da fatura de cerca de 30 mil pessoas que moram em habitações sociais.

O projeto, que vai começar até ao final deste ano no bairro Agra do Amial, na freguesia de Paranhos, terá um investimento total de seis milhões de euros. Esta será uma das medidas incluídas no Pacto Porto para o Clima, iniciativa que junta a Câmara a 183 instituições com impacto na cidade.

"Assumimos que queremos que o Porto seja a cidade líder na ação climática a nível nacional e, com isso, antecipar a neutralidade carbónica para o ano de 2030, garantindo uma redução de gases com efeito de estufa na ordem dos 85% e uma garantia de captação de carbono na ordem dos 15%", referiu esta sexta-feira, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, no lançamento da iniciativa, que contou com a presença no ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.